Миллиардер Брэнсон полетит в космос в июле – возможно, раньше Безоса

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, полетит на край космоса 11 июля.

Источник: Virgin Galactic, BBC

Детали: Брэнсон будет пассажиром в хвостовой части ракетного самолета Unity, который разрабатывала Virgin Galactic.

Транспортное средство может подняться на высоту 90 км, в это время люди на борту будут находиться несколько минут в состоянии невесомости. Полет будет транслироваться.

Ранее Федеральное авиационное управление (FAA) утвердило для Virgin Galactic лицензию на коммерческий запуск.

BBС пишет, что если миссия действительно состоится 11 июля, это будет означать, что Брэнсон одолеет своего конкурента в суборбитальном космическом туризме, американского миллиардера Джеффа Безоса. Ранее его компания Blue Origin заявила, что 20 июля запустит экипаж на борту своей ракетно-капсульной системы New Shepard.