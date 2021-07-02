Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Миллиардер Брэнсон полетит в космос в июле – возможно, раньше Безоса

Пятница, 2 июля 2021, 02:05

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, полетит на край космоса 11 июля.

Источник: Virgin Galactic, BBC

Детали: Брэнсон будет пассажиром в хвостовой части ракетного самолета Unity, который разрабатывала Virgin Galactic.

Транспортное средство может подняться на высоту 90 км, в это время люди на борту будут находиться несколько минут в состоянии невесомости. Полет будет транслироваться.

Ранее Федеральное авиационное управление (FAA) утвердило для Virgin Galactic лицензию на коммерческий запуск.

BBС пишет, что если миссия действительно состоится 11 июля, это будет означать, что Брэнсон одолеет своего конкурента в суборбитальном космическом туризме, американского миллиардера Джеффа Безоса. Ранее его компания Blue Origin заявила, что 20 июля запустит экипаж на борту своей ракетно-капсульной системы New Shepard.

Темы: космос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Убийство Гонгадзе: Верховный суд окончательно утвердил пожизненное заключение Пукача

Столичные власти считают, что ввести в эксплуатацию "дом-монстр" невозможно

Этой ночью изменился порядок въезда в Украину из четырех стран. Особое внимание - РФ

Несмотря на 3 вакцины: в России – очередной "рекорд" COVID-смертности

Лукашенко заявил о "масштабной антитеррористической операции" в Беларуси: готовит претензии Меркель

фотоВез нетрезвых взрослых: 11-летний водитель погиб в ДТП на Львовщине

Все новости...
космос
Разведка США обнародовала отчет о НЛО
Украинский стартап хочет создать сверхмалую орбитальную ракету
Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли
Последние новости
16:40
В Литве призвали объявить экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси
16:38
На Луганщине задержали экс-боевика
16:34
Вместе с Безосом в космос полетит 82-летняя пилотесса
16:13
Глава МИД Греции приедет в Украину
16:10
Матч Украина-Англия покажут на самом большом в Европе экране – УАФ
16:09
Россия вывела в Черное море все корабли Черноморского флота
15:52
Путешествия возвращаются: как авиалинии изменили требования к багажу в 2021 году
15:46
В Кремле заявили, что подготовка к встрече Путина и Зеленского не ведется
15:22
Обострение на Донбассе: оккупанты к обеду 10 раз нарушили "тишину"
15:16
Убийство Гонгадзе: Верховный суд окончательно утвердил пожизненное заключение Пукача
Все новости...