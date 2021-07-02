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Пожар уничтожил небольшой городок в Канаде

Пятница, 2 июля 2021, 05:34
Пожар уничтожил небольшой городок в Канаде

В Канаде лесной пожар, начавшийся после трех дней рекордных температур, уничтожил большую часть города Литтон (Британская Колумбия) и повредил прилегающую гидроэлектростанцию.

Источник: Reuters

Детали: Более 1000 человек в Литтоне и его окрестностях были эвакуированы, после того, как пожар застал врасплох жителей общины. В самом Литтоне проживает 250 человек.

В результате пожара большинство зданий и сооружений в Литтоне уничтожено. Некоторые жители исчезли.

Причина пожара выясняется. По словам премьер-министра Британской Колумбии Джона Хоргана, за последние 24 часа в Британской Колумбии было зарегистрировано 62 новых пожара.

На этой неделе Литтон трижды побил рекорд самой высокой температуры в Канаде - 49,6 градуса по Цельсию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Канадапожар
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