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Украину накроют дожди и грозы

Пятница, 2 июля 2021, 10:42
Фото slovoidilo.ua

2 июля в Украине ожидается ухудшение погодных условий – дожди, грозы, местами град и сильный ветер.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Дословно Укргидрометцентр: "Днем 2 июля в Украине, кроме юго-востока, местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)". 

 
скриншот с meteo.gov.ua

Детали: На западе страны местами значительные дожди.

В Киеве и Киевской области 2 июля грозы, днем местами по области град, шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Украинская правда
Темы: погода


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