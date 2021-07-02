Украину накроют дожди и грозы

2 июля в Украине ожидается ухудшение погодных условий – дожди, грозы, местами град и сильный ветер.

Источник: Укргидрометцентр, ГСЧС

Дословно Укргидрометцентр: "Днем 2 июля в Украине, кроме юго-востока, местами грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

скриншот с meteo.gov.ua

Детали: На западе страны местами значительные дожди.

В Киеве и Киевской области 2 июля грозы, днем местами по области град, шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).