Вез нетрезвых взрослых: 11-летний водитель погиб в ДТП на Львовщине

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 июля около полуночи в селе Рясное Львовского района. Автомобиль вылетел в кювет, а 11-летний львовянин, который был за рулем, скончался от полученных травм на месте.

Источник: полиция Львовщины

Детали: Полицейские предварительно установили, что управлять транспортным средством ребенку разрешил отец - 35-летний житель села Рясное, который также был в автомобиле. Кроме того, в салоне БМВ находился владелец, 23-летний житель того же села.

Оба взрослых были в нетрезвом состоянии, в ДТП получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Правоохранители открыли дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения", продолжается расследование и устанавливает обстоятельства происшествия.