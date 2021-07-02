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Украинцев ждет дождливый, но теплый уик-енд

Пятница, 2 июля 2021, 12:09
Украинцев ждет дождливый, но теплый уик-енд

На выходных украинцев ждет теплая, местами жаркая и дождливая погода.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Поскольку с дождями и грозами в Украине и так все понятно - будут они сегодня, будут завтра, будут они и в воскресенье - начнем с температурой воздуха.

В Украине выходными днями более свежий воздух охватит западную нашу часть: +21, +27 градусов. Жара ожидается на востоке и юго-востоке, +28, +32 градуса".

Детали: По данным синоптика, в большинстве областей Украины на протяжении субботы-воскресенья дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +25, +29 градусов.

Грозовые дожди будут выпадать неравномерно, периодически. При грозах вероятность сильных ливней, шквалов и града.

В Киеве 3-4 июля ожидается +26, +28 градусов.

По прогнозу в столице - кратковременные грозовые дожди. При грозах возможны шквалистое усиление ветра и град.

Украинская правда

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Темы: погода
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