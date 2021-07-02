Некачественные катера от "Кузни на Рыбальском": ГБР сообщило подозрения экс-чиновникам Минобороны

Следователи ГБР сообщили о подозрениях бывшим должностным лицам Министерства обороны и ЧАО "Кузня на Рыбальском" из-за поставок военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины.

Источник: замначальника следственного отдела ГСУ ГБР Олег Гриняк на брифинге 2 июля, собеседник УП в правоохранительных органах, Офис генпрокурора

Прямая речь: "Председатель правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" подбил заместителя министра обороны Украины заключить государственный контракт именно с его предприятием. Чиновник министерства был точно осведомлен в отсутствии проектной документации на строительство катеров у указанного предприятия. Несмотря на это, он дал указание подчиненным ему руководителям одного из департаментов Минобороны на беспрепятственное заключение государственного контракта по строительству катеров именно с указанным ЧАО".

Детали: По словам Гриняка, в дальнейшем такие контракты были заключены, была осуществлена предоплата в размере 80% от договора, дополнительными соглашениями удлинялись сроки выполнения заказа, менялись условия госконтракта и интересах "Кузни на Рыбальском", в итоге - к передаче Минобороны без надлежащих проверок 2 десантно-штурмовых катеров проекту "Кентавр", которые не соответствуют заявленным критериям. Общая сумма контракта - 443 млн грн.

Представитель ГБР сообщил, что в ходе следствия был обнаружен и другой факт превышения служебных полномочий заместителя министра обороны Украины и одного из директоров подчиненного ему департамента.

Они допустили закупку для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", которые не соответствуют установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных силах по назначению. Сумма ущерба - свыше 32 млн грн.

Всего за этими двумя фактами, по данным следствия, государству нанесен ущерб на сумму более 475 млн грн.

2 июля следователи ГБР лично сообщили о подозрении должностным лицам Министерства обороны Украины: экс-замминистра обороны (занимал должность 2015-2019 г.) и двум директорам департамента МОУ (2015 - 2019 гг).

Их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 426-1 УК (санкция - от 7 до 10 лет лишения)

Также сообщаено подозрении председателю правления ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", действия которого квалифицированы по ч. 2 ст. 192, ч. 4 ст. 27 (подстрекатель) ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

Следователями подготовлены ходатайства о мерах пресечения для этих подозреваемых - заключение под стражей с альтернативой залога в размере, тождественному нанесенным убыткам.

Представитель ГБР не назвал фамилии подозреваемых, но по данным источника УП, бывший заместитель министра обороны среди фигурантов - Игорь Павловский.

Что предшествовало: Заместителя главы Министерства обороны Игоря Павловского подозревали в растрате более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны. В преступной схеме фигурировала компания "Трейд Коммодити".