Обострение на Донбассе: оккупанты к обеду 10 раз нарушили "тишину"

С начала суток 2 июля состоянию на 12 часов зафиксировано десять случаев нарушения режима прекращения огня российско-оккупационными войсками.

Источник: сводка Минобороны

Дословно: "В районе Золотого-4 и населенного пункта Пески враг обстрелял наши позиции из минометов 82-го калибра. У населенного пункта Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Авдеевки противник вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го, 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов".

Детали: Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны, командование ВС РФ усиливает подготовку к применению соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений. Возросло количество случаев проведения рекогносцировки (разведка, проводимая лично офицерами перед боевыми действиями - ред.) местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ".

Справка: Диверсионно-разведывательная группа - подразделение спецназа, которое используется для разведки и диверсий с целью дезорганизации тыловых учреждений, уничтожения или временного вывода из строя важнейших промышленных предприятий, военных объектов, транспорта, связи, а также сбора информации о противнике.