Россия вывела в Черное море все корабли Черноморского флота – разведка

Россия вывела в море весь корабельный состав Черноморского флота из-за международных военных учений Украины и союзников "Sea Breeze - 2021".

Источник: главное управление разведки Минобороны, представитель разведки Вадим Скибицкий

Прямая речь: "Для наблюдения за учениями Россия вывела в море почти весь имеющийся корабельный состав, который выполняет не присущие ему задачи.

Страна агрессор пытается продемонстрировать, что она готова к отстаиванию своих интересов с использованием военной силы. Но России явно не хватает сил и средств в Черном море".

Детали: По словам Скибицкого, действия России вызваны страхом потерять доминирование на севере Черного моря.

Сообщается, что военная разведка обеспечивает безопасность и мониторит ситуацию вокруг учений "Sea Breeze - 2021".

Также представитель ГУР заявил, что попытка России продемонстрировать свою готовность применить силу в море не сопоставима с потенциалом тех стран, которые принимают участие в учениях.

Скибицкий добавил, что международное сообщество демонстрирует солидарность с Украиной и прилагает усилия для безопасности в нашем регионе, а Россия этого боится.

Разведка отмечает, что с 2015 года Россия начала стремительно наращивать в оккупированном Крыму свою военную составляющую. И когда проходят международные военные морские учения Россия отрабатывает различные способы и методы поражения тех группировок, которые создаются в Черном море.