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В Литве призвали объявить экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси

Пятница, 2 июля 2021, 16:40
В Литве призвали объявить экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси

Служба охраны государственной границы Литвы просит ввести режим экстремальной ситуации в связи с ростом потока мигрантов из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Наш Центр чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству внутренних дел объявить экстремальную ситуацию на государственном уровне", - заявил заместитель командующего полковник Антанас Монтвидас.

По его словам, это позволит привлечь дополнительные силы, упростить процедуры государственных закупок, а самоуправления должны будут предоставить помещение для расселения мигрантов.

"Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то на сегодня их уже 800, в 11 раз больше. В основном это граждане Ирака, Ирана, Сирии, есть и граждане Беларуси", - сказал заместитель главы службы Видас Мачайтис.

За последние сутки задержаны 150 нелегалов. По словам Мачайтиса, под жилье этим людям планируют выделить помещение школы. "Сейчас устанавливают кровати, везут постельное белье, полиция и пограничники обеспечат охрану, организуют поставки питания", - сказал он.

По его словам, помещение на заставах в Варени и в Вильнюсе заполнены. "На данный момент эти люди просто сидят на полу, поскольку в наших заведениях не предусматривалась такое большое количество беженцев", - отметил Мачайтис.

Он добавил, что потоки нелегальных мигрантов рекордные. "У нас никогда раньше не было такого, чтобы за ночь задерживали 161 нелегала", - отметил он.

Ранее сообщалось, что европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

В конце мая Александр Лукашенко заявил, что до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой, но после международной реакции на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и введения новых санкций этого делать не будет.

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Темы: ЛитваБеларусьМиграционная служба
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