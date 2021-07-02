Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лукашенко рассказал о "спящих террористических ячейках", к которым причастны Украины, США и ЕС

Пятница, 2 июля 2021, 18:50

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы обнаруженных террористических ячейках, к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Об этом он заявил в пятницу на собрании в честь Дня Республики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

"Сегодня вскрыты созданные спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - сказал Лукашенко.

Он также сказал, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в стране была проведена "масштабная антитеррористическая операция" и пообещал предъявить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Напомним, 24 июня ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Они коснутся таких отраслей, как нефть, калий, банковское дело, табак и технологии наблюдения.

Читайте также: Ловушка для Лукашенко: как давление Запада и план Кремля ведут к развязке в Беларуси,

а также План РФ и "красные линии" Лукашенко: отвечаем на вопросы о событиях в Беларуси.

Темы: ЛукашенкоУкраинатерроризмСШАЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание

СМИ: Связанные с Россией хакеры взломали 200 американских компаний

Евро-2020: Италия вышла в полуфинал, где сыграет с испанцами

Россия расширила перечень запрещенных для ввоза украинских продуктов

Умер вакцинированный Pfizer украинец: через 4 часа после прививки

Евро-2020: Испания стала первым полуфиналистом - швейцарцы проигрывают по пенальти

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной
Лукашенко заявил о "масштабной антитеррористической операции" в Беларуси: готовит претензии Меркель
Лукашенко поддержал Путина: Украинцы – братский народ, и мы будем вместе
Последние новости
07:30
В эфиопском Тыграе голодают около 400 тысяч человек
06:54
На фоне жары в Канаде фиксируют втрое больше "внезапных смертей"
06:15
США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание
05:21
COVID-19 в мире: Более 430 тысяч новых случаев, больше всего в Бразилии
04:33
Треть всех COVID-случаев во Франции — из-за "Дельты"
03:35
Белый дом: США выведут свои войска из Афганистана до конца августа
02:40
Количество погибших в обвале у Майами достигло 22
01:50
СМИ: Связанные с Россией хакеры взломали 200 американских компаний
01:16
видеоНа нефтяном трубопроводе в Мексиканском заливе вспыхнул пожар
00:40
В Британии количество заражений "Дельтой" менее чем за месяц выросло вчетверо
Все новости...