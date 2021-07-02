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Лукашенко рассказал о "спящих террористических ячейках", к которым причастны Украины, США и ЕС

Пятница, 2 июля 2021, 18:50
Лукашенко рассказал о спящих террористических ячейках, к которым причастны Украины, США и ЕС

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы обнаруженных террористических ячейках, к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Об этом он заявил в пятницу на собрании в честь Дня Республики, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БелТА.

"Сегодня вскрыты созданные спящие террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих ячеек - насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ", - сказал Лукашенко.

Он также сказал, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в стране была проведена "масштабная антитеррористическая операция" и пообещал предъявить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Напомним, 24 июня ЕС утвердил секторальные санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. Они коснутся таких отраслей, как нефть, калий, банковское дело, табак и технологии наблюдения.

Читайте также: Ловушка для Лукашенко: как давление Запада и план Кремля ведут к развязке в Беларуси,

а также План РФ и "красные линии" Лукашенко: отвечаем на вопросы о событиях в Беларуси.

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Темы: ЛукашенкоУкраинатерроризмСШАЕС
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