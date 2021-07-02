Некачественные катера от "Кузни на Рыбацком": в "ЕС" назвали дело "атакой на боевых генералов"

В партии "Европейская солидарность" назвали дело по поставкам военной техники низкого качества украинским военным, где фигурирует экс-заместитель министра обороны Игорь Павловский, "атакой на боевых генералов".

Источник: заявление "Европейской солидарности"

Детали: По мнению нардепов "ЕС", власть таким образом создает "дымовую завесу" для отвлечения внимания от "вагнергейта" и хищений в команде Зеленского.

Там считают, что Государственное бюро расследований действует по указаниям из Офиса президента.

Что предшествовало: Следователи ГБР сообщили о подозрениях бывшим должностным лицам Министерства обороны и ЧАО "Кузня на Рыбацком" из-за поставки военной техники низкого качества Вооруженным силам Украины.

Представитель ГБР не назвал фамилии подозреваемых, но по данным источника УП, бывший заместитель министра обороны среди фигурантов – Игорь Павловский.