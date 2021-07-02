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Путин пожаловался Макрону на Украину

Пятница, 2 июля 2021, 22:19
Путин пожаловался Макрону на Украину

Президент России Владимир Путин пожаловался французскому лидеру Эммануэлю Макрону на то, что Киев якобы не хочет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: пресс-служба администрации президента РФ

Детали: В Кремле традиционно назвали войну в Донбассе "внутренним кризисом".

Во время разговора с Макроном Путин сказал, что из-за Киева все усилия, в частности, и в "нормандском формате", "фактически саботируются".

Лидер страны-агрессора в очередной раз заявил, что украинская власть должна придерживаться ранее взятых на себя обязательств.

Он также традиционно утверждает, что Украина должна вести переговоры с "лидерами" непризнанных "республик".

Темы: ПутинМакрон
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