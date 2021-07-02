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Россия расширила перечень запрещенных для ввоза украинских продуктов

Пятница, 2 июля 2021, 23:14

Россия расширила перечень продуктов, которые запрещены для ввоза на территорию РФ з Украины: туда попало мороженое, минеральная вода, пальмовое масло и другие продукты.

Источник: постановление российского правительства

Детали: В документе, который подписали еще 28 июня, расширяется перечень продуктов, которые нельзя ввозить на территорию России из Украины.

В частности, речь идет о мороженом и прочих видах пищевого льда, газированной воде с сахаром и минеральной воде, различных подсластителях и вкусовых добавках. Также в Россию нельзя будет ввозить готовые супы и бульоны, а также различные заготовки для их приготовления.

Новые правила также касаются ячменя, пальмового масла, какао-пасты, соусов (кетчупа, майонеза).

Запрещенными также стали мясные консервы и субпродукты, попкорн, мюсли.

Кроме продуктов, которые употребляют люди, ограничения также касаются и ввоза кормов для животных.

Что предшествовало: В декабре 2018 Россия запретила ввоз на свою территорию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина или перемещаемых через территорию Украины.

Украинская правда
Темы: импортРосcия


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