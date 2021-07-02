Россия расширила перечень запрещенных для ввоза украинских продуктов
Россия расширила перечень продуктов, которые запрещены для ввоза на территорию РФ з Украины: туда попало мороженое, минеральная вода, пальмовое масло и другие продукты.
Источник: постановление российского правительства
Детали: В документе, который подписали еще 28 июня, расширяется перечень продуктов, которые нельзя ввозить на территорию России из Украины.
В частности, речь идет о мороженом и прочих видах пищевого льда, газированной воде с сахаром и минеральной воде, различных подсластителях и вкусовых добавках. Также в Россию нельзя будет ввозить готовые супы и бульоны, а также различные заготовки для их приготовления.
Новые правила также касаются ячменя, пальмового масла, какао-пасты, соусов (кетчупа, майонеза).
Запрещенными также стали мясные консервы и субпродукты, попкорн, мюсли.
Кроме продуктов, которые употребляют люди, ограничения также касаются и ввоза кормов для животных.
Что предшествовало: В декабре 2018 Россия запретила ввоз на свою территорию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина или перемещаемых через территорию Украины.