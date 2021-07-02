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Евро-2020: Италия вышла в полуфинал, где сыграет с испанцами

Пятница, 2 июля 2021, 23:56

Сборная Италии в напряженном матче со счетом 2:1 обыгрывает команду Бельгии и выходит в полуфинал Евро-2020, где сыграет с Испанией.

Источник: трансляция матча в Мюнхене 2 июля

Детали: Топ-поединок 1/8 финала оправдал свою афишу. Уже на четвертой минуте Лукаку пробивает над перекладиной ворот итальянской команды. На 13-й минуте Леонардо Бонуччи после попадания мяча в его живот забивает в ворота Бельгии. Впрочем ВАР отменяет гол, указав на офсайд.

Ответ бельгийцев была после удара Кевина де Брюйне, и Джанлуиджи Донарумма делает первый сейв в игре. Через пару минут Донарумма снова спасает Италию после удара Лукаку. На 31-й минуте Италия выходит вперед. После ошибки защитников Никола Барелла пробивает Куртуа - 1:0. На 44-й минуте счет становится 2:0. Инсинье пробежал до линии штрафной и прекрасно выстрелил в верхний угол ворот Куртуа.

Бельгия сумела сократить разрыв в счете еще в первом тайме. Лукаку реализовал 11-метровый удар на первой добавленной минуте к основному времени.

Заключительный тайм обе команды провели на максимальной мощности с моментами у обоих ворот, но без забитых мячей. У Бельгии был реальный шанс сравнять счет после удара Лукаку, но спас Леонардо Спинаццола, который вовремя подставил бедро. У итальянцев тоже Спинаццола из выгодной позиции не попал в ворота.

Бельгия много била со средней дистанции, но все мимо. На 80-й минуте тяжелую травму ноги получил Спинаццола и его вынесли на носилках. В последние минуты Бельгия больше владела мячом, но пройти итальянскую защиту не сумела.

Итак, Италия выходит в полуфинал, где 6 июле встретится с Испанией.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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