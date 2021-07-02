Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Евро-2020: Испания стала первым полуфиналистом - швейцарцы проигрывают по пенальти

Пятница, 2 июля 2021, 21:44

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро 2020. В 1/4 финала со Швейцарией основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее были испанцы - 3:1.

Источник: трансляция поединка в Санк-Петербурге 2 июля

Детали: Испания вышла вперед уже на восьмой минуте. После удара Жорди Альба мяч срикошетил от ноги Дениса Закария и залетел в угол ворот сборной Швейцарии - 1:0. Автогол был записан на Закарию, и это десятый мяч забитый на Евро-2020 в ворота собственной команды. В первом тайме по несколько полумоментов имели испанцы и швейцарцы, но счет в стартовые 45-ть минут не изменился.

Начало второго тайма было за Швейцарией. Имел шанс реабилитироваться Закария, но после удара головой мяч пролетел рядом со штангой. Через пару мину Давид Цубер пытался пробросить мяч мимо вортаря испанцев, однако не получилось.

На 68-й минуте Швейцария таки добилась своего. Шакири ударом в угол ворот метров с десяти пробил Уная Симона - 1:1. Испания в атаке выдала два удара от Дани Ольмо и Пау Торреса, которые были заблокированы. На 77-й минуте Швейцария осталась в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера за опасный подкат.

В большинстве Испания не сумела дожать швейцарцев и игра была переведена в овертайм.

В первой 15-минутке Швейцарию тянул ее вратарь Ян Зоммер. По меньшей мере трижды сейвы Зоммера оставляли швейцарцев в игре. Второй экстратайм Испания снова провела на воротах Швейцарии и главный герой основного и дополнительного времени - Зоммер.

В серии послематчевых пенальти уже был другой герой. Вратарь испанцев Унай Симон взял два удара с 11-ти метров и один выстрел был выше ворот. Зоммер также отразил один удар и один раз была штанга, но этого не хватило. Испания выиграла серию послематчевых пенальти со счетом 3:1 и пробилась в полуфинал.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


powered by lun.ua
Главное сегодня

Судно, потерпевшее бедствие в Черном море, взяли на буксир – ГПСУ

Коронавирус в Украине: около 700 новых случаев, более тысячи выздоровлений

Главные новости пятницы и ночи: Лукашенко о границе, "парад на каблуках", дело Гонгадзе

США о заявлениях Лукашенко насчет границы с Украиной: Режим пытается отвлечь внимание

СМИ: Связанные с Россией хакеры взломали 200 американских компаний

Евро-2020: Италия вышла в полуфинал, где сыграет с испанцами

Все новости...
футбол
Зеленский призывает украинцев снять видео в поддержку сборной
Шевченко показал сборную Украины в Риме перед матчем 1/4 Евро
Матч Украина-Англия покажут на самом большом в Европе экране – УАФ
Последние новости
10:42
Литва объявила экстремальную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси
10:36
Довбик перед матчем: Англия – самая сильна сборная мира
10:09
За сутки в Украине привили от COVID 94,5 тысячи человек
09:37
Судно, потерпевшее бедствие в Черном море, взяли на буксир – ГПСУ
09:12
В Украине могут создать службу проверки качества медпомощи
08:43
В РФ заявили, что направили ракетный катер к украинскому судну
08:24
Коронавирус в Украине: около 700 новых случаев, более тысячи выздоровлений
08:12
Оккупанты за сутки 19 раз нарушили "тишину"
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Лукашенко о границе, "парад на каблуках", дело Гонгадзе
07:30
В эфиопском Тыграе голодают около 400 тысяч человек
Все новости...