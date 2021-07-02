Евро-2020: Испания стала первым полуфиналистом - швейцарцы проигрывают по пенальти

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро 2020. В 1/4 финала со Швейцарией основное и дополнительное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее были испанцы - 3:1.

Источник: трансляция поединка в Санк-Петербурге 2 июля

Детали: Испания вышла вперед уже на восьмой минуте. После удара Жорди Альба мяч срикошетил от ноги Дениса Закария и залетел в угол ворот сборной Швейцарии - 1:0. Автогол был записан на Закарию, и это десятый мяч забитый на Евро-2020 в ворота собственной команды. В первом тайме по несколько полумоментов имели испанцы и швейцарцы, но счет в стартовые 45-ть минут не изменился.

Начало второго тайма было за Швейцарией. Имел шанс реабилитироваться Закария, но после удара головой мяч пролетел рядом со штангой. Через пару мину Давид Цубер пытался пробросить мяч мимо вортаря испанцев, однако не получилось.

На 68-й минуте Швейцария таки добилась своего. Шакири ударом в угол ворот метров с десяти пробил Уная Симона - 1:1. Испания в атаке выдала два удара от Дани Ольмо и Пау Торреса, которые были заблокированы. На 77-й минуте Швейцария осталась в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера за опасный подкат.

В большинстве Испания не сумела дожать швейцарцев и игра была переведена в овертайм.

В первой 15-минутке Швейцарию тянул ее вратарь Ян Зоммер. По меньшей мере трижды сейвы Зоммера оставляли швейцарцев в игре. Второй экстратайм Испания снова провела на воротах Швейцарии и главный герой основного и дополнительного времени - Зоммер.

В серии послематчевых пенальти уже был другой герой. Вратарь испанцев Унай Симон взял два удара с 11-ти метров и один выстрел был выше ворот. Зоммер также отразил один удар и один раз была штанга, но этого не хватило. Испания выиграла серию послематчевых пенальти со счетом 3:1 и пробилась в полуфинал.