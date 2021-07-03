Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Словакия изменила порядок въезда иностранцев, в том числе украинцев

Суббота, 3 июля 2021, 13:00

Граждане, въезжающие на территорию Словакии из государства с "красного" списка, в частности из Украины, отныне обязаны предварительно зарегистрироваться на специальном вебсайте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Словацкая сторона сообщила об изменениях в порядке пропуска иностранцев на свою территорию. Согласно предоставленной информации, лица, въезжающие на территорию Словакии с государства, входящего в" красный список "(в частности, из Украины), обязаны предварительно зарегистрироваться на вебсайте https://korona.gov.sk/ehranica ", - говорится в сообщении.

Путешественникам советуют сделать это до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступ к Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует.

Указанное касается также тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) - Чиерна-над-Тисоу". Лицо, прибывающее на территорию Словакии поездом и не выполняющее условия въезда (не зарегистрировано на https://korona.gov.sk/ehranica), не будет пропущено, а его возвращение на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов.

"Словацкие коллеги также сообщают, что с 19.00 (среднеевропейского времени) 05.07.2021 года у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии проверять цифровые COVID-карты (через мобильное приложение). Такие карточки выдаются гражданам ЕС как сертификат о прививках, проведения теста (антиген, ПЦР) или преодоления заболевания COVID-19 ", - отметили в ГПСУ.

Темы: Словакия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине 377 новых заражений коронавирусом, 10 человек умерли

Главные новости субботы и ночи: белорусские нелегалы в Литве, поражение сборной Украины

Байден пообещал ответить России, если она стоит за новой кибератакой

фотоБолее 13 тысяч болельщиков поддержали сборную Украины в фан-зоне Киева

Шевченко: "Наибольшую роль сыграли эпизоды, где мы не доиграли"

"Нам досадно, больно, но не стыдно" – Зеленский о матче сборной Украины с командой Англии

Все новости...
Словакия
Словакия продала обратно в Россию вакцину "Спутник V"
В Словакии желание вакцинироваться "Спутником V" выявили меньше 16 тысяч человек
Завезли из России: в Словакии обнаружили первый случай штамма "Дельта"
Последние новости
08:40
картыПогода в воскресенье: синоптики предупредили про шквалы и град
08:15
В Украине 377 новых заражений коронавирусом, 10 человек умерли
08:00
Главные новости субботы и ночи: белорусские нелегалы в Литве, поражение сборной Украины
07:34
Лукашенко призвал интеллигенцию "не вмешиваться в политику"
06:58
Украина вернулась на 2-ю позицию в Европе по суточной смертности от COVID
06:28
Британские военные покидают Афганистан
05:49
Азербайджан обменял 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Карабахе
04:47
Байден пообещал ответить России, если она стоит за новой кибератакой
03:44
фотоВ Японии из-за масштабного оползня исчезли 20 человек
02:48
ДТП с пострадавшими в Днепре: у водителя микроавтобуса произошел приступ эпилепсии
Все новости...