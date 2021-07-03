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В ДТП в Польше пострадали четверо украинцев

Суббота, 3 июля 2021, 14:19

В Польше в результате ДТП пострадали четыре украинцев, в том числе несовершеннолетний.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter"Европейская правда" со ссылкой на издание Nasze Miasto.

Детали: Авария произошла возле Тарнува.

Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм.

Николенко отметил, что украинский консул находится на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Nasze Miasto, ДТП произошло незадолго до 8 утра в субботу на полосе в направлении Кракова. Легковой автомобиль Volkswagen столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Сначала сообщалось о 9 пострадавших. В конце концов в больницу отвезли 4 человек, которые путешествовали микроавтобусом. Больше всего пострадали двое взрослых и ребенок. Ребенка доставили в больницу с помощью вертолета.

Украинская правда
Темы: ПольшаДТПМИД


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