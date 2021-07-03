Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В ЕС начал действовать запрет одноразовых пластиковых изделий

Суббота, 3 июля 2021, 15:17

В ЕС 3 июля вступила в силу директива, которая запрещает использование определенных видов пластиковой продукции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Директива о пластике одноразового использования устанавливает строгие правила по уменьшению количества видов продукции и упаковки, которые входят в десятку самых популярных предметов, загрязняющих европейские пляжи.

Согласно директиве, там, где альтернативные варианты являются легкодоступными и доступными по цене, одноразовые пластмассовые изделия будут запрещены. Что касается других продуктов будут приложены усилия, чтобы ограничить их использование с помощью дизайна и маркировки и обязательств по очистке тех, кто их производит.

О запрете договорились в 2019 году, и государства-члены ЕС имели два года, чтобы ввести его в свое национальное законодательство.

Согласно директиве, с 3 июля запрещены следующие одноразовые пластиковые изделия: ватные палочки, столовые приборы, тарелки, мешалки, палочки для еды, соломинки, пенополистирол для одноразового использования контейнеров для еды и напитков, все изделия из пластической оксидно-разрушающим продукции.

Директива ЕС также предусматривает, что в ближайшие несколько лет вступят в силу другие мероприятия.

Темы: ЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шевченко: "Наибольшую роль сыграли эпизоды, где мы не доиграли"

"Нам досадно, больно, но не стыдно" – Зеленский о матче сборной Украины с командой Англии

Евро-2020: Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинале

Смерть украинца после прививки Pfizer: медики назвали предварительные причины

фотоНа границе Литвы и Беларуси силовики открыли огонь из-за нелегальных мигрантов

Евро-2020. Дания побеждает Чехию и выходит в полуфинал

Все новости...
ЕС
Лукашенко рассказал о "спящих террористических ячейках", к которым причастны Украины, США и ЕС
В ЕС подготовили план сотрудничества с Восточным партнерством с инвестициями на 2,3 млрд евро
Агентство ЕС отправило подкрепление Литве и Латвии для охраны границы с Беларусью
Последние новости
03:44
фотоВ Японии из-за масштабного оползня исчезли 20 человек
02:48
ДТП с пострадавшими в Днепре: у водителя микроавтобуса произошел приступ эпилепсии
02:18
фотоБолее 13 тысяч болельщиков поддержали сборную Украины в фан-зоне Киева
01:23
Из-за оползней и наводнений в Непале погибли 38 человек
00:47
Шевченко: "Наибольшую роль сыграли эпизоды, где мы не доиграли"
00:29
"Нам досадно, больно, но не стыдно" – Зеленский о матче сборной Украины с командой Англии
00:13
Единственная АЭС в Иране возобновил работу
23:58
фотоНа Кипре бушует масштабный лесной пожар, страна просит помощи
23:50
Евро-2020: Сборная Украины уступила англичанам в четвертьфинале
23:41
В Узбекистане ограничили работу соцсетей
Все новости...