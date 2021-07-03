В ЕС начал действовать запрет одноразовых пластиковых изделий

В ЕС 3 июля вступила в силу директива, которая запрещает использование определенных видов пластиковой продукции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Директива о пластике одноразового использования устанавливает строгие правила по уменьшению количества видов продукции и упаковки, которые входят в десятку самых популярных предметов, загрязняющих европейские пляжи.

Согласно директиве, там, где альтернативные варианты являются легкодоступными и доступными по цене, одноразовые пластмассовые изделия будут запрещены. Что касается других продуктов будут приложены усилия, чтобы ограничить их использование с помощью дизайна и маркировки и обязательств по очистке тех, кто их производит.

О запрете договорились в 2019 году, и государства-члены ЕС имели два года, чтобы ввести его в свое национальное законодательство.

Согласно директиве, с 3 июля запрещены следующие одноразовые пластиковые изделия: ватные палочки, столовые приборы, тарелки, мешалки, палочки для еды, соломинки, пенополистирол для одноразового использования контейнеров для еды и напитков, все изделия из пластической оксидно-разрушающим продукции.

Директива ЕС также предусматривает, что в ближайшие несколько лет вступят в силу другие мероприятия.