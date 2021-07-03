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Украина выходит из очередного соглашения с СНГ

Суббота, 3 июля 2021, 17:46

В воскресенье, 4 июля, Украина официально выйдет из соглашения с СНГ, которое касается сферы защиты прав потребителей.

Источник: публикация Закона Украины № 1551-IX в официальном издании "Голос Украины"

Детали: Указанное соглашение действовало с 2002 года.

Закон о выходе из соглашения президент Украины Владимир Зеленский подписал еще 15 июня.

Дословно: "Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области защиты прав потребителей, одобренного 25 января 2000 в г. Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года".

Напомним:

  • В июне Кабинет министров Украины денонсировал соглашение о сотрудничестве в области туризма в рамках СНГ.
  • В феврале 2021 года Украина вышла из двух соглашений Содружества Независимых Государств, касающихся единого воздушного пространства и его использования.
  • Украина с 2014 года взяла курс на выход из СНГ и тогда же перестала платить взносы.

Украинская правда
Темы: СНГУкраина


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