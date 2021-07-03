Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На границе Литвы и Беларуси силовики открыли огонь из-за нелегальных мигрантов

Суббота, 3 июля 2021, 21:26
На границе Литвы и Беларуси силовики открыли огонь из-за нелегальных мигрантов

Литовские пограничники открыли предупредительную стрельбу, а также применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов с белорусской стороны.

Источник: сообщение Службы охраны государственной границы Литвы

Детали: На протяжении двух дней литовские пограничники задержали уже 179 иностранцев, которые незаконно пересекли границу. С начала года Литва насчитала уже 938 нелегалов, что почти в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пятницу в связи со сложной ситуацией правительство объявило чрезвычайную ситуацию в граничащих с Беларусью районах.

Дословно: "По дороге из Беларуси в муниципалитет Друскининкай большинство мигрантов собираются в районе международного контрольно-пропускного пункта Райгард и через долину Райгард. Во время одного задержания, по предварительным данным, 8 мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать патрули и оказали сопротивление. В результате был применен слезоточивый газ, а также было произведено два предупредительных выстрела в воздух. Оказывающих сопротивление людей уложили на землю и надели на них наручники".

Нелегалы на границе с Литвой
Нелегалы на границе с Литвой

Напомним:

  • Европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: границамиграцияБеларусьЛитва
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
граница
Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой
Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны
Возле границы Польши с Калининградом нашли загадочный воздушный шар
Последние новости
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
Все новости...
Реклама: