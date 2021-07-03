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На границе Литвы и Беларуси силовики открыли огонь из-за нелегальных мигрантов

Суббота, 3 июля 2021, 21:26

Литовские пограничники открыли предупредительную стрельбу, а также применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов с белорусской стороны.

Источник: сообщение Службы охраны государственной границы Литвы

Детали: На протяжении двух дней литовские пограничники задержали уже 179 иностранцев, которые незаконно пересекли границу. С начала года Литва насчитала уже 938 нелегалов, что почти в 12 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пятницу в связи со сложной ситуацией правительство объявило чрезвычайную ситуацию в граничащих с Беларусью районах.

Дословно: "По дороге из Беларуси в муниципалитет Друскининкай большинство мигрантов собираются в районе международного контрольно-пропускного пункта Райгард и через долину Райгард. Во время одного задержания, по предварительным данным, 8 мигрантов вели себя агрессивно, пытались атаковать патрули и оказали сопротивление. В результате был применен слезоточивый газ, а также было произведено два предупредительных выстрела в воздух. Оказывающих сопротивление людей уложили на землю и надели на них наручники".

Нелегалы на границе с Литвой
Нелегалы на границе с Литвой

Напомним:

  • Европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

Украинская правда
Темы: границамиграцияБеларусьЛитва


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