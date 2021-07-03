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На Кипре бушует масштабный лесной пожар, страна просит помощи

Суббота, 3 июля 2021, 23:58
фото: ekathimerini

Кипр обратился к странам-членам Европейского Союза с просьбой помочь в борьбе с крупным лесным пожаром в горном регионе островного государства.

Источник: Associated Press

Детали: Из-за горящих лесов власти Кипра уже эвакуировали людей из трех населенных пунктов.

Кипрский министр охраны окружающей среды Костас Кадис сообщил, что пожар охватил "огромные массивы леса" и частную собственность в горном массиве Троодос.

Кипрские чиновники признают, что масштабы пожара вызывают беспокойство.

Греция уже отправила два пожарных самолета, чтобы помочь обуздать стихию. Израиль также заявил об отправке специальной авиации на Кипр.

На данный момент 4 кипрских пожарных самолета, а также наземные экипажи пожарных пытаются тушить леса, однако сильный ветер и температура выше +30 градусов препятствуют их усилиям.

Гелікоптер над лісовою пожежею в гірському регіоні Ларнаки, субота, 3 липня.
Вертолет над лесным пожаром в горном регионе Ларнаки, суббота, 3 июля
AP

Темы: пожарКипрчрезвычайное происшествие


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