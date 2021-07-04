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Из-за оползней и наводнений в Непале погибли 38 человек

Воскресенье, 4 июля 2021, 01:23

В Непале в результате наводнения и оползней, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 38 человек, в числе которых – семь детей.

Источник: The Times of India со ссылкой на Министерство внутренних дел Непала

Детали: В общем 51 человек получил травмы, а 24 человека, в том числе трое детей, пропали без вести из-за наводнений и оползней в разных частях страны.

Кроме того, из разных уголков страны, пострадавших в результате стихийного бедствия, эвакуированы 1250 человек.

В общем затоплено 790 домов, 519 зданий, разрушено 19 мостов.

Темы: Непал


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