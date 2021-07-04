ДТП с пострадавшими в Днепре: у водителя микроавтобуса произошел приступ эпилепсии

В Днепре из-за приступа эпилепсии у водителя автобус IVECO столкнулся с маршруткой и автомобилем и въехал в киоск.

Источник: МВД Украины

Дословно: "Автобус IVECO выехал на встречную полосу на улице Грушевского и ехал прямо в служебный автомобиль полицейских отдела аэроподдержки...

Полицейские мгновенно среагировали и, выполнив маневр, избежали столкновения с автобусом. Они сразу поняли – мужчине за рулем плохо и нужна помощь".

Детали: Автобус и дальше неуправляемо продолжил движение, совершил столкновение еще с двумя транспортными средствами – маршрутным автобусом Газель, в котором находились пассажиры, и автомобилем Mitsubishi Lancer, и въехал в здание киоска.

Полицейские развернулись и направились на место происшествия. Они вызвали врачей и дополнительные экипажи патрульных.

До приезда медиков инспекторы освободили пострадавшего с искореженного транспортного средства и предоставили ему домедицинскую помощь.

У мужчины был приступ эпилепсии, поэтому полицейские положили его в стабильное боковое положение и контролировали состояние до приезда врачей.

Также в результате ДТП травмированы двое пассажиров маршрутного автобуса Газель.

Водителя, у которого случился приступ эпилепсии, госпитализировали.