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Азербайджан обменял 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Карабахе

Воскресенье, 4 июля 2021, 05:49
Азербайджан обменял 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Карабахе

Власти Азербайджана в субботу, 3 июля, передали Армении 15 пленных.

Источник: DW со ссылкой на командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Рустама Мурадова

Детали: Их доставили в армянскую столицу на самолете Военно-космических сил России.

Ереван в ответ передал Баку карты с расположением противотанковых и противопехотных мин в Физулинском и Зангеланском районах Нагорного Карабаха.

Напомним: В середине июня Азербайджан освободил 15 армянских военнопленных в обмен на карты с указанием местонахождения почти 100 000 наземных мин на территориях, оккупированных Арменией в течение почти трех десятилетий конфликта из-за Нагорного Карабаха.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АзербайджанАрмения
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