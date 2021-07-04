Азербайджан обменял 15 армянских военнопленных на карты минных полей в Карабахе

Власти Азербайджана в субботу, 3 июля, передали Армении 15 пленных.

Источник: DW со ссылкой на командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Рустама Мурадова

Детали: Их доставили в армянскую столицу на самолете Военно-космических сил России.

Ереван в ответ передал Баку карты с расположением противотанковых и противопехотных мин в Физулинском и Зангеланском районах Нагорного Карабаха.

Напомним: В середине июня Азербайджан освободил 15 армянских военнопленных в обмен на карты с указанием местонахождения почти 100 000 наземных мин на территориях, оккупированных Арменией в течение почти трех десятилетий конфликта из-за Нагорного Карабаха.