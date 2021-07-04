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На Филиппинах разбился самолет с 92 людьми на борту

Воскресенье, 4 июля 2021, 08:54
На Филиппинах разбился самолет с 92 людьми на борту
Фото: Phil News Agency

Филиппинский военный самолет C-130 разбился в провинции Сулу в воскресенье утром.

Источник: CNN со ссылкой на Вооруженные силы Филиппин

 
Phil News Agency

Детали: Командующий Вооруженных сил страны генерал Сирилито Собежана рассказал, что сейчас проходит спасательная операция.

Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы спасти членов экипажа и людей, находившихся на борту.

Местные СМИ пишут о 40 спасенных из 85 человек.

Причин авиакатастрофы пока не называют, известно только, что самолет упал при попытке приземлиться на острове Джоло.

Обновлено: Позже появилась информация, что на борту находились 92 человека, а не 85. По меньшей мере 17 людей в результате катастрофы погибли.

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Темы: авиаФилиппинычрезвычайное происшествие
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