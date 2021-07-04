На Филиппинах разбился самолет с 92 людьми на борту
Воскресенье, 4 июля 2021, 08:54
Филиппинский военный самолет C-130 разбился в провинции Сулу в воскресенье утром.
Источник: CNN со ссылкой на Вооруженные силы Филиппин
Детали: Командующий Вооруженных сил страны генерал Сирилито Собежана рассказал, что сейчас проходит спасательная операция.
Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы спасти членов экипажа и людей, находившихся на борту.
Местные СМИ пишут о 40 спасенных из 85 человек.
Причин авиакатастрофы пока не называют, известно только, что самолет упал при попытке приземлиться на острове Джоло.
Обновлено: Позже появилась информация, что на борту находились 92 человека, а не 85. По меньшей мере 17 людей в результате катастрофы погибли.