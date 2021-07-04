В Португалии наибольшее с февраля количество новых заражений коронавирусом

Португалия в субботу зафиксировала 2605 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым большим показателем с 13 февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новые случаи заболевания регистрируются в основном среди непривитых молодых людей, поэтому ежедневная смертность от коронавируса, которая в настоящее время измеряется однозначными числами, остается значительно ниже уровня февраля, когда страна все еще находилась в карантине после второй волны января.

Около 70% случаев в Португалии относятся к варианту "Дельта", который впервые был выявлен в Индии, но привел к волне новых инфекций во всем мире. Вариант распространяется по всей стране, больше всего пострадает регион Лиссабона и туристический Алгарве.

Власти Португалии заявили, что надеются вакцинировать еще 1,7 миллиона человек от COVID-19 в течение следующих двух недель.

Португалия полностью вакцинировала около 35% своего населения, и люди в возрасте от 18 до 29 лет могут начать записываться на приемы вакцинации в воскресенье.

В заявлении целевой группы по вакцинации говорится, что она будет использовать все установленные мощности для вакцинации 850 000 человек в неделю в течение следующих 14 дней, чтобы "защитить население как можно быстрее" из-за "быстрого распространения" варианта "Дельта".

Напомним, с 1 июля Португалия ввела комендантский час в ночное время в районах повышенного риска заражения коронавирусом.