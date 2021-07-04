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Стрельба в ресторане Запорожья: есть погибший, стрелка ищут

Воскресенье, 4 июля 2021, 10:54
Стрельба в ресторане Запорожья: есть погибший, стрелка ищут

В центре Запорожья в ресторане "Аристократ" произошла стрельба, в результате которой один человек от полученных ранений скончался.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-служб ГУНП в Запорожской области, местное издание ZaБор

Детали: Неизвестный выстрелил в мужчину 1991 года рождения, тот погиб.

О причинах стрельбы пока информации нет, правоохранители устанавливают личность злоумышленника и место его нахождения. Открыто уголовное производство.

Дословно полиция: "4 июня в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в помещении ресторана по улице Маяковского неизвестный ранил (возможно из травматического пистолета) в область грудной клетки местного жителя 1991 года рождения. От полученных травм пострадавший скончался".

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Темы: Запорожьеоружие
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