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В Северной Корее – коронакризис, а переговоры о поставке вакцин зашли в тупик

Воскресенье, 4 июля 2021, 11:47
В Северной Корее – коронакризис, а переговоры о поставке вакцин зашли в тупик

Переговоры о поставках вакцин от коронавируса в Северную Корею зашли в тупик, так как Пхеньян отказывается выполнять формальные условия международной организации для получения помощи.

Источник: Voice of America со ссылкой на свои источники

Детали: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно признал нехватку продовольствия в стране на фоне эпидемии коронавируса. Он также сравнил ситуацию, сложившуюся сейчас в КНДР, со страшным голодом 1990-х годов.

В настоящее время Пхеньян уже признает, что столкнулся с обострением кризиса, связанного с пандемией, даже несмотря на то, что власти продолжают утверждать, что в стране якобы нет COVID-19.

Насколько серьезен кризис, неизвестно, потому что Северная Корея еще больше самоизолировалась.

По данным собеседника "Голоса Америки", КНДР не выполнила условия, необходимые для бесплатного получения от международного альянса вакцин GAVI препаратов по программе COVAX.

Источник уточнил, что Северная Корея выполнила лишь 2 требования из 7 необходимых. На данный момент Пхеньян вообще начал игнорировать переговоры о поставках Covid-вакцин.

Прямая речь: "Если бы КНДР быстро подготовила документы, они бы получили вакцины. Трудно сказать, сколько именно, но, если бы они выполнили просьбу GAVI, поставки бы сейчас шли полным ходом".

Предыстория: В марте международное объединение GAVI заявляло, что к маю 2021 года планирует поставить в Северную Корею 1,7 млн доз вакцин против коронавируса. Однако в Пхеньяне выразили сомнения в эффективности препаратов и не допустили в страну сотрудников объединения.

На этой неделе Ким Чен Ын обвинил высокопоставленных чиновников в некомпетентности и безответственности из-за распространения коронавирусной инфекции. По словам председателя правящей партии Северной Кореи, ошибки чиновников привели к некоему "серьезному инциденту", связанному с коронавирусом, и поставившему под угрозу безопасность страны. О каком именно инциденте идет речь, неизвестно.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северная Кореякоронавирусэпидемиявакцинация
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