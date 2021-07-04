УЕФА расследует конфискацию флага ЛГБТК на матче Евро-2020 в Баку

Стюарды стадиона в Баку временно конфисковали радужный флаг-символ ЛГБТК-сообщества у болельщика сборной Дании во время матча с чехами, УЕФА начало расследование инцидента.

Источник: DW

Детали: Союз европейских футбольных ассоциаций расследует инцидент с конфискацией радужного флага у посетителя четвертьфинального матча чемпионата Европы между сборными Дании и Чехии, который состоялся в субботу в Баку.

Стюарды на стадионе "Олимпийский" в столице Азербайджана забрали символ ЛГБТК-сообщества у датского болельщика.

В УЕФА отметили, что флаг олицетворяет основные ценности организации, а союз не давал никаких указаний конфисковывать радужные флаги на матчах ни в Баку, ни в других городах, принимающих европейское футбольное первенство.

По предварительным данным, мужчина был пьян, и между ним и несколькими посетителями матча вспыхнул конфликт. Стюарды вмешались, однако позволили фанату датчан остаться на стадионе, "несмотря на его состояние", а флаг ему позже вернули. Эту информацию подтвердил объединения футбольных болельщиков Fans Europe, указав на грубое нарушение правил УЕФА.