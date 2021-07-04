Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Швеции с лучшим результатом сезона

Воскресенье, 4 июля 2021, 18:28

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция) в прыжках в высоту.

Источник: трансляция соревнований

Детали: Магучих с третьей попытки преодолела высоту 2,03 м, что стало лучшим результатом в этом сезоне.

Второй и третьей стали представительницы Австралии Никола Макдермотт и Элеанор Паттерсон.

Другая украинка Ирина Геращенко стала четвертой, взяв высоту 1,96 м.

Кроме этого, на этом этапе Бриллиантовой лиги украинка Анна Рыжикова заняла третье место в беге на 400 метров с барьерами, пробежав дистанцию ​​за 52.96 секунд.

Таким образом Рыжикова побила национальный рекорд Украины, который держался 17 лет.

В свою очередь, Марина Бех-Романчук в Стокгольме заняла третье место в прыжках в длину с результатом 6,79 м.

Что предшествовало: В марте Ярослава Магучих выиграла золотую медаль по прыжкам в высоту на Чемпионате Европы-2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуне (Польша).

Тогда Магучих взяла планку на высоте 2.00 м.

Бриллиантовая лига – серия легкоатлетических стартов из 14 этапов, в которых за главный приз соревнований борются представители 9 беговых и 7 технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин, так и у женщин.

Евгений Будерацкий, УП
Темы: спорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСМИ: В Каспийском море у Азербайджана произошел взрыв на месторождении, в Баку расследуют

фотоНа Востоке Украины от обстрела погиб военный медик

Потоп в Крыму: 5 домов полностью разрушены, затопило психдиспансер

Производитель шампанского Moёt согласен называть его "игристым" для работы в РФ

Скандальный «слуга» рассказал, как полиция возила его к наркологу

Оккупанты убили украинского военного

Все новости...
спорт
Национальная сборная вернулась в Украину
Евро-2020. Дания побеждает Чехию и выходит в полуфинал
Главный тренер сборной по спортивной гимнастике подозревается в растрате почти четверти миллиона
Последние новости
03:24
Повстанцы в Тыграе, где бушует война, согласились на режим прекращения огня
02:31
Джонсон 5 июля подтвердит ослабление ограничений в Великобритании, несмотря на "Дельту"
01:36
Куба эвакуировала 70 тысяч человек из-за урагана "Эльза"
00:35
видеоСМИ: В Каспийском море у Азербайджана произошел взрыв на месторождении, в Баку расследуют
23:43
В Киеве авто влетело в участников ДТП: пострадали мать и двое детей
22:46
фотоНа Востоке Украины от обстрела погиб военный медик
22:19
Потоп в Крыму: 5 домов полностью разрушены, затопило психдиспансер
21:58
Катастрофа самолета на Филиппинах: количество погибших возросло до 45
21:12
В Беларуси задержали гражданина Украины – правозащитники
20:51
Производитель шампанского Moёt согласен называть его "игристым" для работы в РФ
Все новости...