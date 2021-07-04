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Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Швеции с лучшим результатом сезона

Воскресенье, 4 июля 2021, 18:28
Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Швеции с лучшим результатом сезона

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция) в прыжках в высоту.

Источник: трансляция соревнований

Детали: Магучих с третьей попытки преодолела высоту 2,03 м, что стало лучшим результатом в этом сезоне.

Второй и третьей стали представительницы Австралии Никола Макдермотт и Элеанор Паттерсон.

Другая украинка Ирина Геращенко стала четвертой, взяв высоту 1,96 м.

Кроме этого, на этом этапе Бриллиантовой лиги украинка Анна Рыжикова заняла третье место в беге на 400 метров с барьерами, пробежав дистанцию ​​за 52.96 секунд.

Таким образом Рыжикова побила национальный рекорд Украины, который держался 17 лет.

В свою очередь, Марина Бех-Романчук в Стокгольме заняла третье место в прыжках в длину с результатом 6,79 м.

Что предшествовало: В марте Ярослава Магучих выиграла золотую медаль по прыжкам в высоту на Чемпионате Европы-2021 по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходил в Торуне (Польша).

Тогда Магучих взяла планку на высоте 2.00 м.

Бриллиантовая лига – серия легкоатлетических стартов из 14 этапов, в которых за главный приз соревнований борются представители 9 беговых и 7 технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин, так и у женщин.

Евгений Будерацкий, УП

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Темы: спорт
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