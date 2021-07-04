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В Альпах насмерть замерзли две женщины, заблудившиеся в горах

Воскресенье, 4 июля 2021, 20:19

Две женщины замерзли насмерть в Альпах на высоте более четырех тысяч метров в области Валле-д'Аоста, на северо-западе Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Еще одного мужчину с обморожением и переохлаждением доставили в швейцарскую больницу.

Трое путешественников поднялись на горный массив Монте-Роза на границе Италии и Швейцарии. По данным спасателей, ранее сообщили об их исчезновении.

Экстренные службы нашли их на итальянском стороне вершины Пирамид-Винсент и доставили в горную хижину.

Экстремальные погодные условия сильно осложнили спасательную операцию. Вертолет смог приземлиться только ночью. Спасатели пытались спасти женщин, но им это не удалось.

Темы: Италия


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