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Известный советский режиссер умер от COVID

Понедельник, 5 июля 2021, 11:38
Известный советский режиссер умер от COVID
Фото vremya.tv

Российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер от коронавируса.

Источник: русская служба ВВС news со ссылкой на киноконцерн "Мосфильм"

Дословно "Мосфильм": "Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году".

Детали: Отмечается, что в конце июня Меньшов был включен в первую пятерку списка партии "Справедливая Россия" на выборах в Госдуму, которые должны пройти в сентябре.  

Предыстория:

  • Меньшов снял фильмы "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби". В 1980 году получил "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит".
  • С 30 января 2018 года Меньшов находился в черном списке Минкульта как лицо, создающее угрозу нацбезопасности.

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Темы: коронавирускультура
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