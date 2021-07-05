Известный советский режиссер умер от COVID
Понедельник, 5 июля 2021, 11:38
Российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер от коронавируса.
Источник: русская служба ВВС news со ссылкой на киноконцерн "Мосфильм"
Дословно "Мосфильм": "Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году".
Детали: Отмечается, что в конце июня Меньшов был включен в первую пятерку списка партии "Справедливая Россия" на выборах в Госдуму, которые должны пройти в сентябре.
Предыстория:
- Меньшов снял фильмы "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби". В 1980 году получил "Оскар" за фильм "Москва слезам не верит".
- С 30 января 2018 года Меньшов находился в черном списке Минкульта как лицо, создающее угрозу нацбезопасности.