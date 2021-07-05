Известный советский режиссер умер от COVID

Российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер от коронавируса.

Источник: русская служба ВВС news со ссылкой на киноконцерн "Мосфильм"

Дословно "Мосфильм": "Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году".

Детали: Отмечается, что в конце июня Меньшов был включен в первую пятерку списка партии "Справедливая Россия" на выборах в Госдуму, которые должны пройти в сентябре.

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