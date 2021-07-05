Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский: Наш национальный интерес – мир, и это моя цель

Понедельник, 5 июля 2021, 12:20
Фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает своей главной целью на должности мир в Украине, противодействие агрессии России и восстановление территориальной целостности Украины.

Источник: президент на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

Прямая речь: "Отдельные государства навязывают многим странам подходы к международных отношений. Результат – это эрозия международного правопорядка.

Наша основная цель противодействовать этому в контексте только собственных национальных интересов. А наш главный национальный интерес – это мир. Не где-нибудь, а мир на нашей земле. И это – моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины – самый высокий приоритет нашей работы.

Незаконная аннексия Крыма со стороны Российской Федерации и война на Донбассе – это вызов для всех, для всего демократического мира".

Детали: Формирование сильного "внешнего фронта" Украины Зеленский назвал и своей личной задачей, и задачей министра иностранных дел, и задачей каждого дипломата.

По словам Зеленского, дипломатия – это и путь к миру, и путь к Евросоюзу, и защита украинцев в любом уголке мира.

Зеленский напомнил, что деоккупация АРК остается среди главных внешнеполитических приоритетов, как и противодействие "превращению Крыма в военную базу на Черном море".

Алена Рощенко, УП
Темы: Зеленскиймеждународные отношениядипломатические отношения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Суд остановил действие предписания НАПК по контракту Витренко

Евро-2020: Украина получит 16 миллионов призовых

Первые COVID-сертификаты появились в "Дии"

оновленоМинкульт внес российского спортивного комментатора в "черный список"

Все новости...
Зеленский
Каждый второй не одобряет деятельности президента Зеленского
Зеленский хочет утвердить стратегию внешней политики Украины к 30-летию независимости
Песков рассказал, почему не готовят встречу Зеленского и Путина
Последние новости
22:02
Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог
21:39
ФотоВ Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за угроз
21:15
Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца
20:58
Новости экономики: цены на электроэнергию и топливо, продажа сельхозземли
20:39
Центральный железнодорожный вокзал Киева "заминировали"
20:36
Премьер Британии анонсировал отмену с 19 июля почти всех коронавирусных ограничений
20:24
Цены на электроэнергию: в Минэнерго отреагировали на кризисную ситуацию
20:12
Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС
20:06
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро
19:56
Зеленский 6-7 июля посетит Литву
Все новости...