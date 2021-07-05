Зеленский: Наш национальный интерес – мир, и это моя цель

Президент Владимир Зеленский считает своей главной целью на должности мир в Украине, противодействие агрессии России и восстановление территориальной целостности Украины.

Источник: президент на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

Прямая речь: "Отдельные государства навязывают многим странам подходы к международных отношений. Результат – это эрозия международного правопорядка.

Наша основная цель противодействовать этому в контексте только собственных национальных интересов. А наш главный национальный интерес – это мир. Не где-нибудь, а мир на нашей земле. И это – моя главная цель как президента Украины. Противодействие агрессору, обеспечение суверенитета, восстановление территориальной целостности Украины – самый высокий приоритет нашей работы.

Незаконная аннексия Крыма со стороны Российской Федерации и война на Донбассе – это вызов для всех, для всего демократического мира".

Детали: Формирование сильного "внешнего фронта" Украины Зеленский назвал и своей личной задачей, и задачей министра иностранных дел, и задачей каждого дипломата.

По словам Зеленского, дипломатия – это и путь к миру, и путь к Евросоюзу, и защита украинцев в любом уголке мира.

Зеленский напомнил, что деоккупация АРК остается среди главных внешнеполитических приоритетов, как и противодействие "превращению Крыма в военную базу на Черном море".