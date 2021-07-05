Каждый второй не одобряет деятельности президента Зеленского

По результатам июньского опроса украинцы скорее негативно оценивают деятельность президента Владимира Зеленского.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного с 22 по 29 июня

Детали: В частности, 52,7% не одобряют деятельности Зеленского против 34,1%, одобряющих (еще 13,2% не определились или отказались отвечать на вопросы).

С 22 по 29 июня 2021 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения методом личного интервью с использованием планшета (CAPI).

Было опрошено 2031 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5 %.