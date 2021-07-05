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Песков прокомментировал слова пропагандиста РФ о "бандеровцах" во власти в Украине

Понедельник, 5 июля 2021, 13:35
Песков прокомментировал слова пропагандиста РФ о бандеровцах во власти в Украине

В Кремле заявили, что не считают, что у власти в Украине находятся нацисты, но видят "существенную политическую роль сторонников нацизма в этой стране".

Источник; пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов, цитирует РИА "Новости"

Детали: Так Песков прокомментировал слова российского пропагандиста Владимира Соловьева относительно того, что в Украине к власти пришли "бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию".

Мнение о том, что к власти на Украине пришли "бандеровцы", не является официальной позицией Москвы, заявил Песков.

Прямая речь: "То, что сторонники нацизма и бандеровцы на Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Это первое. А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления".

Почему это важно: Пропаганда РФ, которая 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, часто использует в своей риторике слова "фашизм" и "нацизм" относительно событий, происходящих в нашей стране.

Темы: пропагандаРосcия
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