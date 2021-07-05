Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Патрульные не включили камеру при задержании нардепа "Слуги народа"

Понедельник, 5 июля 2021, 14:23

В полиции проведут служебное расследование относительно патрульных, которые остановили нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, Брагарь в Facebook

Прямая речь Клименко: "Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Я лично встретился с Евгением Брагарем и выслушал его позицию.

Сейчас Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего. Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. Через несколько дней получим и результаты экспертизы".

Детали: Клименко отмечает, что в случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону.

Брагарь сообщил, что за минувшие сутки сдал углубленный тест на употребление наркотических веществ и уже успел получить результат. Отрицательный. Сейчас нардеп готовит заявление в ГБР.

 

Что предшествовало: Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь утверждает, что патрульные полицейские обвинили его в пребывании в состоянии наркотического опьянения после его отказа дать взятку.

Украинская правда
Темы: скандалСлуга народаполиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог

Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца

Один военный погиб и трое ранены в результате обстрела – ООС

Суд остановил действие предписания НАПК по контракту Витренко

Евро-2020: Украина получит 16 миллионов призовых

Первые COVID-сертификаты появились в "Дии"

Все новости...
скандал
Обувь для парада: Таран поручил купить экспериментальные модели
Скандал с каблуками: министр обещает более низкую высоту, Минобороны кивает на приказ
Ударила сумкой: на Потураева в Раде бросилась скандальная Ирма Крат
Последние новости
23:49
ФотоВертолет NASA совершил свой самый длинный полет над Марсом
23:19
Украина в ТКГ поднимет вопрос об обострение на Донбассе
22:48
Стало известно, почему рухнул путепровод на Берестейской
22:02
Одного из фигурантов дела о закупке некачественных катеров для ВСУ арестовали под залог
21:39
ФотоВ Грузии отменили ЛГБТ-марш из-за угроз
21:15
Новости 5 июля: российский газ в обход Украины, Pfizer про смерть украинца
20:58
Новости экономики: цены на электроэнергию и топливо, продажа сельхозземли
20:39
Центральный железнодорожный вокзал Киева "заминировали"
20:36
Премьер Британии анонсировал отмену с 19 июля почти всех коронавирусных ограничений
20:24
Цены на электроэнергию: в Минэнерго отреагировали на кризисную ситуацию
Все новости...