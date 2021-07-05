Патрульные не включили камеру при задержании нардепа "Слуги народа"

В полиции проведут служебное расследование относительно патрульных, которые остановили нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook, Брагарь в Facebook

Прямая речь Клименко: "Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Я лично встретился с Евгением Брагарем и выслушал его позицию.

Сейчас Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего. Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. Через несколько дней получим и результаты экспертизы".

Детали: Клименко отмечает, что в случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону.

Брагарь сообщил, что за минувшие сутки сдал углубленный тест на употребление наркотических веществ и уже успел получить результат. Отрицательный. Сейчас нардеп готовит заявление в ГБР.

Что предшествовало: Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагарь утверждает, что патрульные полицейские обвинили его в пребывании в состоянии наркотического опьянения после его отказа дать взятку.