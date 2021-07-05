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Беларусь просит Россию выдать известную певицу: ей грозит до 12 лет тюрьмы

Понедельник, 5 июля 2021, 15:05
Фото РИА Новости

Генпрокуратура Белоруссии направила России просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности – ей может грозить до 12 лет тюрьмы.

Источник: MK.RU, РБК со ссылкой на певицу

Прямая речь Агурбаш: "Я знаю, что Генеральная прокуратура возбудила против меня два уголовных дела – по ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии (разжигание вражды) и ч. 2 ст. 368 (оскорбление президента), требует моей экстрадиции и передачи в СИЗО № 1 города Минска".

Детали: Певица добавила, что сейчас в отношении нее "идет экстрадиционная проверка". Ранее ее объявили в розыск.

Обвинения Беларуси артистка назвала ничтожными и безосновательными.

Сообщается, что прошлым летом Агурбаш поддержала белорусские протесты и кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую. При этом певица участвовала в акциях солидарности с белорусскими протестующими в Москве. Также она выступала с обращением к белорусам и призывала их к объединению.

Если Агурбаш признают виновной, то по белорусскому законодательству ей грозит лишение свободы до 12 лет.

Певица родилась в Минске, в 2006 году она стала заслуженной артисткой Беларуси.

Темы: БеларусьмитингиРосcия


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