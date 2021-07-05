Из-за распространения штамма "Дельта" в Украине хотят нарастить темпы вакцинации

Министерству здравоохранения и Министерству развития общин и территорий Украины поручили скоординировать работу с местными властями для наращивания темпов вакцинации.

Источник: Офис президента

Детали: На совещании у главы государства говорилось, что количество активных больных COVID-19 в Украине уменьшается, однако система здравоохранения должна быть готова к противодействию штамму "Дельта".

По информации правительства, в Украине по состоянию на 5 июля сделано почти 3 млн прививок против коронавируса. Центры массовой вакцинации населения открылись уже в каждой области.

Вместе с тем необходимо и дальше увеличивать количество центров вакцинации и продолжать наращивать ее темпы.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в связи с проведением чемпионата Европы по футболу в европейских странах зафиксирован рост заболеваемости почти на 10%.

Поэтому нужно увеличить количество тестирований на COVID-19, а профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, в том числе детских учреждений здравоохранения, к борьбе с коронавирусом.

Прямая речь: "Масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция в дальнейшем оставаться обязательными, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости".