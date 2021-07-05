Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из-за распространения штамма "Дельта" в Украине хотят нарастить темпы вакцинации

Понедельник, 5 июля 2021, 15:45
Из-за распространения штамма Дельта в Украине хотят нарастить темпы вакцинации

Министерству здравоохранения и Министерству развития общин и территорий Украины поручили скоординировать работу с местными властями для наращивания темпов вакцинации.

Источник: Офис президента

Детали: На совещании у главы государства говорилось, что количество активных больных COVID-19 в Украине уменьшается, однако система здравоохранения должна быть готова к противодействию штамму "Дельта".

По информации правительства, в Украине по состоянию на 5 июля сделано почти 3 млн прививок против коронавируса. Центры массовой вакцинации населения открылись уже в каждой области.

Вместе с тем необходимо и дальше увеличивать количество центров вакцинации и продолжать наращивать ее темпы.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, в связи с проведением чемпионата Европы по футболу в европейских странах зафиксирован рост заболеваемости почти на 10%.

Поэтому нужно увеличить количество тестирований на COVID-19, а профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, в том числе детских учреждений здравоохранения, к борьбе с коронавирусом.

Прямая речь: "Масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция в дальнейшем оставаться обязательными, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости".

Украинская правда
Темы: коронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
05:22
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
Все новости...
Реклама: