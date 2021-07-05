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Девушки устроили празднование на Мемориале Героев Небесной сотни. Полиция завела дело

Понедельник, 5 июля 2021, 17:59

Полиция Львовской области возбудила дело по статье "Осквернение памятника" УКК относительно поступка нескольких девушек, которые праздновали день рождения на Мемориале Героев Небесной сотни.

Источник: сообщение полиции Львовской области, местное издание Zaxid.net

Дословно: "Установлено, что несколько девушек зажигали фейерверки и танцевали под музыку на Мемориале Героев Небесной сотни во время празднования восемнадцатилетия своей подруги".

Детали: Полицейские указывают, что фото и видео обнаружили в сети. Санкция по ч.2 ст.297 (Осквернение памятника) предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее в паблике "Вторая частная мемарня" появился сообщение с видео из инстаграма одной из девушек.

Письма в милицию об инциденте на Мемориале Героев Небесной сотни направила львовская мэрия.

Темы: полицияистория


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