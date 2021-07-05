Девушки устроили празднование на Мемориале Героев Небесной сотни. Полиция завела дело

Полиция Львовской области возбудила дело по статье "Осквернение памятника" УКК относительно поступка нескольких девушек, которые праздновали день рождения на Мемориале Героев Небесной сотни.

Источник: сообщение полиции Львовской области, местное издание Zaxid.net

Дословно: "Установлено, что несколько девушек зажигали фейерверки и танцевали под музыку на Мемориале Героев Небесной сотни во время празднования восемнадцатилетия своей подруги".

Детали: Полицейские указывают, что фото и видео обнаружили в сети. Санкция по ч.2 ст.297 (Осквернение памятника) предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее в паблике "Вторая частная мемарня" появился сообщение с видео из инстаграма одной из девушек.

Письма в милицию об инциденте на Мемориале Героев Небесной сотни направила львовская мэрия.