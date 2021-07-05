Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Девушки устроили празднование на Мемориале Героев Небесной сотни. Полиция завела дело

Понедельник, 5 июля 2021, 17:59
Девушки устроили празднование на Мемориале Героев Небесной сотни. Полиция завела дело

Полиция Львовской области возбудила дело по статье "Осквернение памятника" УКК относительно поступка нескольких девушек, которые праздновали день рождения на Мемориале Героев Небесной сотни.

Источник: сообщение полиции Львовской области, местное издание Zaxid.net

Дословно: "Установлено, что несколько девушек зажигали фейерверки и танцевали под музыку на Мемориале Героев Небесной сотни во время празднования восемнадцатилетия своей подруги".

Детали: Полицейские указывают, что фото и видео обнаружили в сети. Санкция по ч.2 ст.297 (Осквернение памятника) предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее в паблике "Вторая частная мемарня" появился сообщение с видео из инстаграма одной из девушек.

Письма в милицию об инциденте на Мемориале Героев Небесной сотни направила львовская мэрия.

Темы: полицияистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
полиция
В Киеве мужчина предлагал полицейским покурить с ним наркотики
"У вас все целы?": полиция обнародовала видео с бодикамер патрульных после обстрела Одессы
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
Последние новости
05:22
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
Все новости...
Реклама: