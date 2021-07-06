У посольства США в Ираке сбили беспилотник с взрывчаткой — СМИ

У посольства США в Багдаде сбили, как сообщается, заряженный взрывчаткой беспилотник.

Источник: два источника Reuters в службах безопасности Ирака, источники AFP

Детали: Источники Reuters сообщили, что беспилотник не смог долететь до территории посольства.

Как отмечается, обошлось без жертв.

AFP пишет, что беспилотник был заряжен взрывчаткой. Его сбили американские силы. Они выпустили ракеты в воздух, а источники в службах безопасности Ирака заявили, что залпами беспилотник был сбит.

Отмечается, что это произошло через несколько часов после ракетного обстрела базы, где размещаются американские солдаты на западе страны.