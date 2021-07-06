В России самолет с 28 людьми на борту упал в море

В России на Камчатке перед посадкой упал в море пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек.

Источник: "Meduza", "РИА Новости", ТАСС, РБК, "Интерфакс"

Детали: Ранее с рейсом из Петропавловска-Камчатского до поселка Палана была утрачена связь, самолет не приземлился. Сперва сообщалось, что на борту 29 человек (23 пассажира и 6 членов экипажа).

По информации Камчатского авиационного предприятия, связь с рейсом № 251 пропала перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана.

На борту Ан-26 находились 22 пассажира, в том числе двое детей, и 6 членов экипажа.

Пассажиры – преимущественно жители поселка Палана. В списке пассажиров глава поселка Палана Ольга Мохирева, начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена Ольга – начальник финансового управления администрации.

Самолет Ан-26 пропал с экранов радаров примерно за 10 минут до посадки в поселке Палана. Экипаж должен был произвести посадку в 05.50 мск, но на связь не вышел. В 05:55 мск в аэропорту Палана объявили тревогу, началась поисково-спасательная операция.

Самолет Ан-26 1982 года выпуска принадлежит АО "Камчатское авиапредприятие".

Гендиректор компании Алексей Храбров заявил журналистам, что перед вылетом самолет был технически исправен.