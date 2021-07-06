Встречу Путина и Байдена Лавров назвал “шагом к нормальности” – и тут же пригрозил

Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: Лавров в интервью индонезийской газете Rakyat Merdeka, ТАСС

Прямая речь: "Российский лидер [Владимир Путин] четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало".

Детали: Глава МИД РФ возмутился, что практически сразу по завершении саммита в Женеве официальные лица США, включая участников встречи, "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации".

По его словам, "предупреждения" стали сопровождаться угрозами того, что Россия будет подвержена новому давлению, если "в течение нескольких месяцев" не примет изложенные ей в Женеве "правила игры".

"Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", – заявил глава МИД РФ.

По словам Лаврова, необходимо взаимодействовать честно, если в Вашингтоне хотят стабильных и предсказуемых отношений.

Москва считает, что саммит Россия – США прошел в откровенном и деловом ключе, но иллюзий не питает, сказал российский министр.

По его словам, Россия удовлетворена тем, что стороны показали желание понять друг друга, высказавшись в принципиальном ключе.

Главным итогом Лавров назвал "пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности" между странами, которая невозможна без учета интересов друг друга и взаимного уважения.

Этому предшествовало: 16 июня президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден встретились в Женеве. Путин после встречи заявил, что они обсуждали и Украину, в частности ее возможное вступление в НАТО и Минские соглашения.