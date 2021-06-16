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Путин с Байденом обсуждали войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО

Среда, 16 июня 2021, 19:00

Президент России Владимир Путин говорит, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом обсуждали Украину, в том числе возможное вступление в НАТО и Минские соглашения.

Источник: Путин во время пресс-конференции после встречи с Байденом в Женеве

Прямая речь Путина: "Что касается Украины, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что очень подробно, но, насколько я понял президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования (конфликта) на Юго-Востоке Украины должны лежать Минские соглашения.

По поводу возможного вступления Украины в НАТО, эта тема затрагивалась "мазком", здесь, пожалуй, нечего обсуждать.

Что касается обязательств по поводу Украины – у нас обязательство только одно: способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути без всякого сомнения.

Между прочим, хочу обратить ваше внимание на следующее – еще в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения. Там написано, что, прежде всего, представить предложение по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию, там так прописано.

Второе – границей между РФ и Украиной начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов, статья 9. Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть ВСУ к местам своей постоянной дислокации. Это означает, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе – они предложили закрыть границу между РФ и Украиной, и третье – выборы провести через три месяца после этих двух шагов.

Это не имеет ничего общего с Минскими соглашениями, это полностью им противоречит"

Предыстория: Ожидалось, что встреча президентов может длиться четыре-5:00, перерывы и рабочий обед не были запланированы.

Роман Петренко, УП
Темы: БайденПутинУкраинаДонбассНАТО


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