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Порошенко возглавляет президентский антирейтинг – опрос

Вторник, 6 июля 2021, 11:30
Порошенко возглавляет президентский антирейтинг – опрос

Ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы на выборах за лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко 45% украинцев, за президента Владимира Зеленского – 27% избирателей.

Источник: опрос группы "Рейтинг"

Детали: После Порошенко в президентском антирейтинге идет представитель "ОПЗЖ" Юрий Бойко. За него ни в каком бы случае не отдали свой голос 36% избирателей. За лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко не хотят голосовать 32%.

Не согласны голосовать за действующего президента Владимира Зеленского 27%. Также 24% украинцев не проголосовали бы за "радикала" Олега Ляшко. Каждый шестой не проголосовал бы за бывшего премьера Арсения Яценюка, руководителя ВО "Свобода" Олега Тягнибока и бывшего нардепа Евгения Мураева.

 
Опрос группы "Рейтинг"

Если бы в ближайшее время состоялись выборы, то 29% украинцев отдали бы свой голос за Владимира Зеленского. Речь идет о тех, кто определился и точно пришел бы на участок.

Также 13,4% украинцев проголосовали за Петра Порошенко, 12,5% – за Юрия Бойко, 11,3% – за Юлию Тимошенко.

 
Опрос группы "Рейтинг"

За Игоря Смешко проголосовали бы 8,7% избирателей, Евгения Мураева – 5,5%, Владимира Гройсмана – 4,6% и 3,4% за Олега Ляшко. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

На предстоящих президентских выборах в 2024 году больше всего украинцы хотели бы видеть в списках Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко – 34% и 22% соответственно.

Бойко в списках хотели бы видели 20% опрошенных, Порошенко – 18%, Гройсмана – 15%, Смешко – 14%, Мураева – 10%.

Опрос проводился с 30 июня по 3 июля методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна, всего было опрошено 2500 украинцев. Погрешность исследования составляет не более 2%.

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Украинская правда

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Темы: опросвиборыПорошенко
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