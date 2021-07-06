Если бы выборы в Раду были в ближайшее воскресенье: новый рейтинг партий

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, лучшие шансы пройти в парламент имели бы 4 политсилы.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 30 июня - 3 июля 2021 года

Детали: Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" - 13,5%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,8%, "Батькивщина" - 12,3%.

Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 4,8%, Радикальную партию - 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%, партию Мураева "Наши" - 4,3%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,1%, партию Шария - 3,7%,

Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Динамику поддержки политических сил можно проследить за графиком.

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Дополнительно: Опрос проводился с 30 июня по 3 июля методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна, социологи опросили 2500 украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.