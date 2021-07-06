Во втором туре Зеленский одолел бы всех соперников – социологи

Моделирование второго тура президентских выборов социологами показывает, что действующий президент Владимир Зеленский победил бы сейчас всех возможных оппонентов.

Источник: Социологическая группа "Рейтинг" по результатам опроса, проведенного 30 июня – 3 июля

Детали: В паре Владимир Зеленский – Петр Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором).

В паре Владимир Зеленский – Юлия Тимошенко – 61% против 39%.

В паре Владимир Зеленский – Юрий Бойко – 66% против 34%.

Справка: Социологи "Рейтинга" с 30 июня по 3 июля 2021 года опросили 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.