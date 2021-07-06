Большинство верующих в Украине считают себя сторонниками ПЦУ

Подавляющее большинство украинцев 58% считают себя принадлежащими к Православной Церкви Украины.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 25-28 июня

Дословно: "Подавляющее большинство украинцев (73%) продолжают считать себя православными. Еще 9% считают себя греко-католиками, а 7% - атеистами.

Среди тех, кто считает себя православными, большинство - 58% - считают себя принадлежащими к Православной Церкви Украины. Этот показатель вырос по сравнению с июнем 2020 года с 48% до 58%".

Детали: Считают себя принадлежащими к УПЦ МП 25% (против 21.5% в июне 2020 года), а 12% респондентов считают себя просто православными, без конкретизации патриархата (против 23% в июне 2020 года).

Больше всего респондентов положительно относятся к ПЦУ - 52% украинцев, этот показатель за год вырос с 42% до 52%.

В то же время к УПЦ МП положительно относятся 24% населения, нейтрально - 37%, а отрицательно - 35%.

К УГКЦ положительно относятся 36% украинцев, нейтрально - 50%, отрицательно - 7%.

Среди предстоятелей церквей лучше всего относятся к Епифанию - 45% украинцев, нейтрально - 38%, отрицательно - 6%.

По сравнению с июнем 2020 года показатель тех, кто относится к Епифанию положительно вырос с 34% до 45%.

В то же время к Онуфрию положительно относятся 20%, а к Святославу Шевчуку - 31%.

Предстоятелем объединенной церкви ПЦУ и УПЦ-МП 34% украинцев хотели бы видеть Епифания, Онуфрия - 15%. Среди тех, кто определился с выбором, 68% выбирают Епифания, 30% - Онуфрия.

В случае объединения ПЦУ, УПЦ-МП и УГКЦ 27% выбирают Епифания, 14% - Онуфрия, 13% - Шевчука. Среди тех, кто определился с мнением, Епифания выбирают 50%, Онуфрия - 25%, Шевчука - 24%.

Среди респондентов 41% считают, что протесты сторонников УПЦ МП - это попытка дестабилизировать ситуацию в Украине. Считают это протестами сторонников УПЦ МП против гонений - 24%.

Среди самых сторонников УПЦ МП 42% считают это протестами против гонений, а 16% считают дестабилизацией (остальные не определились со своими взглядами).

КМИС проводил опрос на протяжении 25-28 июня методом телефонных интервью на основе случайной выборки номеров. Было опрошено 1003 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Погрешность выборки не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей близких к 5%.