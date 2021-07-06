Украинский спутник оказался самым выносливым, обойдя 32 конкурентов

Украинский спутник PolyITAN-1, разработанный студентами КПИ, уже 7 лет работает орбите Земли, а 32 его конкурента уже поломались.

Источник: пресс-служба КПИ имени Сикорского

Детали: Отмечается, что разработка Киевского политеха пережила всех аналогичных аппаратов, отправленных общей международной миссией на орбиту Земли семь лет назад.

Спутник PolyITAN-1 до сих пор самостоятельно обеспечивает себя питанием и бесперебойно передает сигнал на наземную станцию ​​КПИ.

Разработанный в КПИ наноспутник типа Cubesat превзошел работу своих иностранных аналогов.

Летом 2014-го года среди 33 других подобных аппаратов из 17 стран мира, ракета-носитель "Днепр" вывела его на орбиту Земли.

Космическая миссия кпишного аппарата была рассчитана на один год. В PolyITAN-1 была задача испытывать жизнедеятельность спутника и всех подсистем в условиях космоса, проверять их взаимодействие.

Все спутники, отправленные той миссией в космос уже давно вышли из строя, часть просто сгорели и стали космическим мусором.

И только разработанный на базе столичной политехники космический аппарат активно работает, а все его параметры остаются в пределах нормы.

Все компоненты спутника создавали студенты и ученые шести факультетов и институтов КПИ.

После успешного запуска PolyITAN-1 появился PolyITAN-2. Аппарат вышел на орбиту с борта МКС в рамках проекту QB50. Главной задачей спутника было измерение концентраций атомарного кислорода в термосфере - слое атмосферы на высоте 80-400 км.

А дальше были еще PolyITAN-3-PUT формата 3U, PolyITAN-4-BIO формата 3U и PolyITAN-5-Grav формата 3U.

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