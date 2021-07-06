В Украине ожидается неустойчивая погода: жара, местами грозы, град и шквалы

В ближайшие сутки большинство областей Украины будет находиться в поле повышенного давления, под влияниям жаркого воздуха, в тоже время в южной и восточной частях страны ожидается неустойчивая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко в Facebook

7 июля в южной и восточной частях Украины местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

В Киеве в среду без осадков; температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

В четверг в Украине без осадков, лишь ночью на крайнем юге, днем в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, в западных и северных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

В столице в четверг также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

По словам Диденко, в дальнейшем антициклон вытеснит дожди с территории Украины, а жара усилится.

Дополнительно: Утром 6 июля температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 24-26°, возле Приморского и Одессы - 20°, в Днепре вблизи Киева - 25°.