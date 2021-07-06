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В Беларуси запретили телеканал "Квартала 95" і не только

Вторник, 6 июля 2021, 14:30
В Беларуси запретили телеканал Квартала 95 і не только

В Беларуси аннулировали разрешения на трансляцию телепродукции двух украинских каналов - KVARTAL TV и UA TV.

Источник: Министерство информации Беларуси

Дословно: "Решением Министерства информации Республики Беларусь от 5 июля 2021 года аннулированы разрешения на распространение на территории Республики Беларусь двух иностранных телепрограмм UA и KVARTAL TV.

Основанием для принятия решения стало нарушение действующего законодательства в части, касающейся специализаций иностранных СМИ. В эфире украинских телепрограмм выявлена реклама, не заявленная при получении разрешений на вещание".

Этому предшествовало: В Беларуси решили закрыть корреспондентский пункт "Еврорадио" ("Европейское радио для Беларуси").

Справка: UA: Перший – украинский общественный телеканал.

Квартал TV – совместный проект студии "Квартал 95" и "1+1 Media". Начал своё вещание в 2016 году.

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Темы: Беларусьтелевидение
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